Псковичи проголосуют за дизайн-проекты городских парков

Жители Пскова завтра, 21 марта, будут выбирать варианты благоустройства общественных территорий, которые благоустроят в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жителям предлагают проголосовать за один из дизайн-проектов трех городских пространств: парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, сквера искусств на Четырех углах и аллеи ветеранов.

У каждого проекта свои варианты благоустройства: от создания классического паркового пространства до молодежного пространства с возможностями для активного отдыха, отмечает Псковская лента новостей.

Для голосования жителей приглашают на три площадки, которые расположены в непосредственной близости к объектам благоустройства. Это библиотека на Конной улице, центр «Подросток» на Звездной улице и музыкальная школа № 5.

Общая сумма средств, направленных на благоустройство объектов, составляет 150 млн рублей. В 2017 году в Псковской области в рамках федеральной программы благоустроили почти 200 дворовых и общественных территорий и пять парков.