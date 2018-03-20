Прямой эфир

Псковичи проголосуют за дизайн-проекты городских парков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Пскова завтра, 21 марта, будут выбирать варианты благоустройства общественных территорий, которые благоустроят в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жителям предлагают проголосовать за один из дизайн-проектов трех городских пространств: парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, сквера искусств на Четырех углах и аллеи ветеранов.

У каждого проекта свои варианты благоустройства: от создания классического паркового пространства до молодежного пространства с возможностями для активного отдыха, отмечает Псковская лента новостей.

Для голосования жителей приглашают на три площадки, которые расположены в непосредственной близости к объектам благоустройства. Это библиотека на Конной улице, центр «Подросток» на Звездной улице и музыкальная школа № 5.

Общая сумма средств, направленных на благоустройство объектов, составляет 150 млн рублей. В 2017 году в Псковской области в рамках федеральной программы благоустроили почти 200 дворовых и общественных территорий и пять парков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник iPhone могут установить в приморском Корсакове
Около 2 млн рублей пойдет на обустройство парка с лотосами в Приамурье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017