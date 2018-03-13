Памятник iPhone могут установить в приморском Корсакове

Жители городов Сахалина 18 марта смогут проголосовать за дизайн-проекты общественных пространств. В их числе — создание в Корсакове нанотехнологического сквера и установка там памятника iPhone.

Проект, который получит поддержку большинства, будет реализован до конца 2018 года. По словам представителя оргкомитета рейтингового голосования, предложение входит во вторую группу идей, которые предложены молодежными организациями. В первой группе — создание пешеходных улиц в городах, а в третьей — возведение необычных арт-объектов. Для каждого из восьми муниципальных образований разработано по 5–6 проектов благоустройства.

ИА SakhalinMedia уточняет, что на реализацию лучших предложений в сфере создания комфортной городской среды в малых городах ежегодно будут выделять не менее 5 млрд рублей. Деньги получат участники программы «Формирование комфортной городской среды». Во всех дальневосточных городах она заработала в начале 2018 года.