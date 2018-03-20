В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость на автодорогах

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля с 90 км/ч до 100–110 км/ч, сообщает 20 марта пресс-служба комитета.

«Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — сказал депутат, передает «Интерфакс».

Также он призвал обратить внимание и на инфраструктуру, которая помогала бы автолюбителям комфортнее чувствовать себя на дорогах. По его словам, в 2019 году Министерство транспорта может заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги», чтобы «было освещение, пешеходные дорожки, переходы и всё остальное».

В январе специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) предложили размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. Это необходимо для улучшения их видимости на автомагистралях.

Эксперты считают не лишним увеличение размера дорожных знаков на скоростных участках трасс, в первую очередь на платных. Конкретные рекомендации в этой области пока разрабатываются.