Lada Vesta получила престижную премию Marcus в Австрии

Отечественный автомобиль Lada Vesta удостоился престижной премии Marcus в Австрии. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

Lada Vesta с двигателем 1,6 л стал лидером в номинации «Экономическая привлекательность» в категории «Компактный класс». Специалисты оценивали машину по таким критериям, как цена, расход топлива, ежегодный пробег. Всего эксперты оценили 49 автомобилей, которые пришли на австрийский рынок в 2017 году. В первую очередь при оценке автомобилей жюри руководствуется интересами покупателей, и именно это отличает премию Marcus от других премий.

«Для нас существует два основных критерия для покупки: экономическая эффективность и безопасность. Поэтому Marcus позиционирует себя как объективная фактическая оценка автомобиля», — приводит слова экспертов телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Евросоюзе вырос спрос на автомобили Lada.