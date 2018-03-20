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Lada Vesta получила престижную премию Marcus в Австрии

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Отечественный автомобиль Lada Vesta удостоился престижной премии Marcus в Австрии. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

Lada Vesta с двигателем 1,6 л стал лидером в номинации «Экономическая привлекательность» в категории «Компактный класс». Специалисты оценивали машину по таким критериям, как цена, расход топлива, ежегодный пробег. Всего эксперты оценили 49 автомобилей, которые пришли на австрийский рынок в 2017 году. В первую очередь при оценке автомобилей жюри руководствуется интересами покупателей, и именно это отличает премию Marcus от других премий.

«Для нас существует два основных критерия для покупки: экономическая эффективность и безопасность. Поэтому Marcus позиционирует себя как объективная фактическая оценка автомобиля», — приводит слова экспертов телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Евросоюзе вырос спрос на автомобили Lada.

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