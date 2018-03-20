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Министр юстиции Норвегии уволилась из-за записи в соцсети

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Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Gorm Kallestad
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Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сюльви Листёуг объявила об отставке. Соответствующая запись появилась на ее странице в Facebook за несколько часов до того, как в парламенте страны должно было состояться голосование о доверии чиновнику.

«Вместе с простыми людьми я продолжу отстаивать свободу слова и жесткую иммиграционную политику», — написала министр.

Ранее о потере доверия к Листёуг заявили партии, обладающие большинством голосов в парламенте Норвегии, пишет ТАСС. Скандал вокруг нее начался после того, как министр на прошлой неделе опубликовала на своей странице в соцсети фотографию группы боевиков в черных масках. Запись она сопроводила подписью «Права террористов для Рабочей партии важнее национальной безопасности».

Запись чиновница разместила после того, как Рабочая партия проголосовала против правительственного законопроекта о лишении гражданства пособников террористов без суда.

В конце января министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр вынужден был покинуть пост после обвинений в сексуальных домогательствах. Отмечается, что представительница группы неких женщин через одну из соцсетей обвинила его. Речь идет о периоде с 2008 по 2015 год, когда чиновник был членом законодательного собрания провинции Альберта.

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