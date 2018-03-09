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Глава парламента Норвегии подал в отставку после скандала

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Фото: TAСС/Станислав Красильников
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Глава национального собрания Норвегии Улемик Томмессен подал в отставку в четверг, 8 марта, причиной стал перерасход средства, выделенных на реконструкцию зданий парламента страны.

О принятом решении об уходе Томмессен объявил публично, сообщает ТАСС, после заявления большинства партий об утрате к нему доверия.

Скандал о перерасходе средств начался в 2015 году, в феврале 2018 года было официально объявлено, что в ранее согласованный бюджет уложиться будет невозможно. В итоге председатель парламента стал обвинять привлеченную к работам консалтинговую компанию, в которой его обвинения отрицают.

Томмессен являлся вторым лицом в Норвегии после короля.

Ранее сообщалось, что бывшего генерального секретаря НАТО датчанина Андерса Фога Расмуссена не включили в состав Норвежского нобелевского комитета, присуждающего премию мира.

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