Спилберг назвал дату съемок нового фильма об Индиане Джонсе

Голливудский режиссер Стивен Спилберг во время вручения премии Empire Awards рассказал о планах снять новый фильм о приключениях археолога Индианы Джонса. Об этом сообщает Comic Book.

Работа над пятым фильмом культовой кинофраншизы, по словам Спилберга, начнется уже в апреле 2019 года в Великобритании. Кто сыграет главную роль в картине, пока держится в секрете. По данным некоторых СМИ, это будет Харрисон Форд, сыгравший Индиану Джонса в предыдущих фильмах. Однако не исключается, что Спилберг может полностью перезапустить проект и выбрать на главную роль другого актера, сообщает телеканал «Звезда».

Выход «Индианы Джонса — 5» на экраны намечен на 10 июля 2020 года. Название новой картины пока не сообщается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Леди и Бродяга».