Глава Amazon прогулялся с робособакой в Калифорнии

Основатель компании Amazon, американский миллиардер Джефф Безос прогулялся со своим псом-роботом SpotMini от компании Boston Dynamics. Фотографию прогулки он опубликовал на своей странице в Twitter.

Прогулку с роботом-собакой Безос решил осуществить на конференции MARS, посвященной робототехнике, машинному обучению и исследованию космоса. Снимком Безоса с его электронным питомцем поделились уже 4,2 тыс. пользователей микроблога. Часть из них пошутили, что выглядят они так, словно замышляют «всех убить». Робособака SpotMini известна тем, что приносила пиво хозяину и открывала двери с помощью роборуки во время демонстрации.

Конференция MARS открылась в Калифорнии 19 марта. Джефф Безос представил гостям и другие устройства. В частности, это был робот-доставщик, который повсюду следует за своим боссом. Высокотехнологическое окружение Безоса дополнил летающий над головой дрон, сообщает телеканал «360».