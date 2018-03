Глава Amazon прогулялся с робособакой в Калифорнии

Основатель компании Amazon, американский миллиардер Джефф Безос прогулялся со своим псом-роботом SpotMini от компании Boston Dynamics. Фотографию прогулки он опубликовал на своей странице в Twitter.

Прогулку с роботом-собакой Безос решил осуществить на конференции MARS, посвященной робототехнике, машинному обучению и исследованию космоса. Снимком Безоса с его электронным питомцем поделились уже 4,2 тыс. пользователей микроблога. Часть из них пошутили, что выглядят они так, словно замышляют «всех убить». Робособака SpotMini известна тем, что приносила пиво хозяину и открывала двери с помощью роборуки во время демонстрации.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o