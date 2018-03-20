Прямой эфир

Водитель Hummer скрылся после стрельбы по полицейским в Санкт-Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель внедорожника Hummer открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге, после чего скрылся. Полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в 2:00 у дома № 13 на Коломяжском проспекте. Проводившие профилактическую операцию сотрудники полиции Приморского района остановили автомобиль марки Hummer.

Полицейские попросили во время проверки документов 56-летнего водителя открыть багажник машины для осмотра, однако вместо этого тот начал стрелять. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета. В ответ сотрудники полиции несколько раз выстрелили в сторону автомобиля, но нарушителю удалось скрыться.

Полицейские бросились в погоню за мужчиной. На улице Горной они нашли автомобиль, водителя в котором уже не было.

«В автомобиле обнаружены два пистолета с патронами. Оружие направлено на экспертизу», — цитирует сайт kp.ru сообщение Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. Личность нарушителя уже установили, принимаются меры по его розыску и задержанию. Дома у нападавшего идут обыски.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб в результате стрельбы в одном из ТЦ в Калифорнии
Брат стрелка из Флориды задержан за проникновение на территорию школы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017