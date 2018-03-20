Водитель Hummer скрылся после стрельбы по полицейским в Санкт-Петербурге

Водитель внедорожника Hummer открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге, после чего скрылся. Полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в 2:00 у дома № 13 на Коломяжском проспекте. Проводившие профилактическую операцию сотрудники полиции Приморского района остановили автомобиль марки Hummer.

Полицейские попросили во время проверки документов 56-летнего водителя открыть багажник машины для осмотра, однако вместо этого тот начал стрелять. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета. В ответ сотрудники полиции несколько раз выстрелили в сторону автомобиля, но нарушителю удалось скрыться.

Полицейские бросились в погоню за мужчиной. На улице Горной они нашли автомобиль, водителя в котором уже не было.

«В автомобиле обнаружены два пистолета с патронами. Оружие направлено на экспертизу», — цитирует сайт kp.ru сообщение Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. Личность нарушителя уже установили, принимаются меры по его розыску и задержанию. Дома у нападавшего идут обыски.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.