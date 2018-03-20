На пляже в США нашли останки морского чудовища

В США на берегу острова Сент-Саймонс нашли тело странного морского существа. Его на видео снял во время круиза по морскому заповеднику один из туристов, передает Daily Mail.

Автор видео рассказал, что сначала принял животное за мертвого морского котика. Однако когда их корабль подплыл ближе, туристы рассмотрели «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище» с длинной шеей и маленькой головой. Мужчина отмечает, что у него имеется несколько плавников, хотя на фото виден только один ласт. Длина морского существа составила около 1,5 м.

Сообщается, что в настоящее время происхождение существа еще не установлено. Глава службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш пояснил, что иногда разлагающиеся тела акул могут походить на плезиозавров, существовавших около 199,6 — 65,5 млн лет назад.

Ранее ученые идентифицировали найденное на побережье Техаса необычное создание. Существо оказалось морским угрем, которого выбросило на берег после урагана «Харви».