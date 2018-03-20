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Telegram обязали предоставить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Роскомнадзор уведомил руководство мессенджера Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности, сообщили в ведомстве во вторник, 20 марта.

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«Данные обязанности заключаются в предоставлении федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», — говорится в тексте.

Уточняется, что данное требование должно быть исполнено в течение 15 дней с момента получения уведомления.

Ранее, 20 марта, Верховный суд России отклонил иск Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. 

Летом 2017 года мессенджер оказался на грани блокировки, после того как его руководство отказалось предоставить Роскомнадзору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации». А в декабре Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ предоставить переписку с телефонов фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. 

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