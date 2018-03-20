Ребенок погиб в массовом ДТП в Мурманской области

Шесть человек пострадали, один ребенок погиб в результате ДТП с участием пяти автомобилей в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Авария произошла во вторник, 20 марта в 09:15 по местному времени на 1530-м км трассы «Кола» недалеко от границы с Норвегией. По предварительным данным, столкнулись больше 10 машин. Как пишет сайт kp.ru, непосредственными участниками аварии стали шесть автомобилей, еще пять вовремя не успели затормозить. Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. В результате ДТП один ребенок погиб в больнице, еще шесть человек получили травмы.

По факту аварии проверку проводят СК и прокуратура Мурманской области, на месте ДТП работают следователи. По данным Мурманского гидрометцентра, в Мурманской области местами идет снег, на дорогах гололедица, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что накануне четыре человека стали жертвами ДТП с тремя машинами в Югре.