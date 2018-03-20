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Критики просят Полтавченко вернуть Бутусова в театр имени Ленсовета

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Ассоциация театральных критиков опубликовала письмо в защиту режиссера Юрия Бутусова и просит сохранить за ним должность в петербургском театре имени Ленсовета. Обращение адресовано губернатору города Георгию Полтавченко, главе комитета по культуре Константину Сухенко, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и директору Театра имени Ленсовета Валерию Градковскому, информирует телеканал «78».

Авторы письма просят «инициировать создание согласительной комиссии с участием Бутусова и представителей театра». Напомним, 7 марта Юрий Бутусов забрал трудовую книжку из комитета по культуре Санкт-Петербурга, который является учредителем театра.

В должность художественного руководителя он вступил в ноябре 2017 года. По словам самого режиссера, в течение пяти месяцев он «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону».

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