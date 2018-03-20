«Би-2» и «Квартет И» представили совместный спектакль

Они вместе уже очень давно — группа «Би-2» и «Квартет И». Эта дружба — и в кино, и, конечно, в жизни. Но за эти годы музыканты ни разу не выходили с актерами на одну сцену. Вопрос решили творчески — поставили совместный спектакль. «Письма и песни» — это разговоры и музыка. О жизни, взрослении, мироощущении, любви и дружбе.

Кстати, история знакомства музыкантов и артистов — тайна. Последний фильм «Квартета» — тоже результат совместных трудов. «Би-2» написали музыку к продолжению «О чем говорят мужчины». Песня «Ля-ля тополя» в какой-то степени подвела черту всей трилогии.

Последний год для Шуры и Левы в творческом смысле удачный. Альбом «Горизонт событий» поклонники приняли с восторгом. Многие считают пластинку лучшей за последние 10 лет.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.