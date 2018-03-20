Российские военные летчики провели учения на авиабазе в Киргизии

Российские летчики провели тренировку на авиабазе Кант в Киргизии. Штурмовики ракетными ударами перекрыли условные маршруты боевиков. Экипажи поразили замаскированные цеха по производству взрывнх устройств. В учениях приняли участие три звена штурмовиков Су-25.

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