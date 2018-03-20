Прямой эфир

В Эквадоре упразднят службу разведки из-за ведения незаконной слежки

0
Фото: Global Look Press/Santiago Armas/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Эквадора Ленин Морено поручил упразднить Национальную службу разведки (Senain) страны.

«Исполняя нравственные требования сограждан, я распорядился начать процесс ликвидации Национальной службы разведки», — цитирует Морено агентство ТАСС.

Причиной такого решения является критика в адрес деятельности Senain после обнародованного в сентябре 2017 года доклада о деятельности службы. В документе указывалось, что при президенте Рафаэле Корреа (2007–2017) сотрудники разведки следили за политическими деятелями и активистами общественных организаций. При этом в ведомстве слежку назвали «превентивными действиями в сфере контроля за общественным порядком».

Действующий лидер страны также недоволен принятым в 2009 году законом, согласно которому Senain распоряжалась отдельным бюджетным фондом и не отчитывалась о своих расходах, объявленных «секретной информацией».

«Чтобы достичь бюджетной стабильности, к которой мы стремимся, представители правительства должны подавать пример в вопросе оптимизации расходов и государственных структур», — отметил эквадорский лидер.

В сентябре 2017 года Морено заявил, что обнаружил скрытую камеру в своем рабочем кабинете. По его словам, устройство могло быть установлено 7–8 лет назад. В причастности к этому он обвинил Корреа, утверждая, что экс-президент имел возможность просматривать изображения со своего мобильного телефона.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эквадор не исключил покупку оружия у РФ в этом году
Эквадор продолжит оказывать международную защиту Ассанжу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017