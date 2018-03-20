В Эквадоре упразднят службу разведки из-за ведения незаконной слежки

Президент Эквадора Ленин Морено поручил упразднить Национальную службу разведки (Senain) страны.

«Исполняя нравственные требования сограждан, я распорядился начать процесс ликвидации Национальной службы разведки», — цитирует Морено агентство ТАСС.

Причиной такого решения является критика в адрес деятельности Senain после обнародованного в сентябре 2017 года доклада о деятельности службы. В документе указывалось, что при президенте Рафаэле Корреа (2007–2017) сотрудники разведки следили за политическими деятелями и активистами общественных организаций. При этом в ведомстве слежку назвали «превентивными действиями в сфере контроля за общественным порядком».

Действующий лидер страны также недоволен принятым в 2009 году законом, согласно которому Senain распоряжалась отдельным бюджетным фондом и не отчитывалась о своих расходах, объявленных «секретной информацией».

«Чтобы достичь бюджетной стабильности, к которой мы стремимся, представители правительства должны подавать пример в вопросе оптимизации расходов и государственных структур», — отметил эквадорский лидер.

В сентябре 2017 года Морено заявил, что обнаружил скрытую камеру в своем рабочем кабинете. По его словам, устройство могло быть установлено 7–8 лет назад. В причастности к этому он обвинил Корреа, утверждая, что экс-президент имел возможность просматривать изображения со своего мобильного телефона.