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Эквадор продолжит оказывать международную защиту Ассанжу

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Эквадор продолжит оказывать международную защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве страны во вторник, 6 февраля.

«Правительство Эквадора будет поддерживать международную защиту... в отношении Джулиана Ассанжа, пока сохраняется опасность для его жизни», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом Эквадор сохраняет хорошие отношения с Великобританией.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Тогда он обратился к властям страны с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за опасений экстрадиции властями Швеции в США. В Швеции был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании.

Просьба основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к властям Эквадора о натурализации была удовлетворена 12 декабря.

11 января власти Великобритании отклонили запрос Эквадора о предоставлении дипломатического статуса Ассанжу.

В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что единственным способом разрешения данной проблемы для Ассанжа — покинуть посольство и предстать перед судом.

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