МИД Кубы констатировал ухудшение американо-кубинских отношений при Трампе

Отношения между Гаваной и Вашингтоном ухудшились после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп. Об этом говорится в докладе об итогах работы МИД Кубы, опубликованном в понедельник, 19 марта.

«США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокады и подрывной деятельности», – цитирует доклад ТАСС.

Отмечается, что Трамп отменил часть указов своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Кубой. Были ужесточены правила поездок граждан США на Остров свободы.

Кроме того, отношения подорвали так называемые, «акустические атаки».

В августе стало известно, что 24 американских дипломата пострадали на Кубе в результате «акустической атаки», которая якобы была осуществлена с использованием специальных приборов.

В конце сентября США отозвали большую часть своих дипломатов с территории Кубы и приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам страны, а также потребовали от сотрудников кубинской дипмиссии покинуть Соединенные Штаты.

9 января глава Госдепа Рекс Тиллерсон принял решение не возвращать на Кубу американских дипломатов.