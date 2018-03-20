Великобритания выйдет из ЕС в конце марта 2019 года

Выход Великобритании из Евросоюза состоится через год — в конце марта 2019-го. Затем Лондон и Брюссель вступят в переходный период, который продлится еще 21 месяц. До 31 декабря 2020 года ряд соглашений ЕС будет применяться к Британии. Лондон и Брюссель почти договорились по ключевым спорным вопросам: о будущем границы между Ирландией и Северной Ирландией, о правах граждан ЕС в Великобритании и о денежной компенсации за Brexit. Но точная цена выхода из ЕС пока не известна. Она колеблется от €40 млрд до €55 млрд. Условия «развода» еще должны быть ратифицированы обеими сторонами.

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