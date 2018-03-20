Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Иране
На юго-западе Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки зарегистрированы в 17 км северо-восточнее города Бехбехан, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Последний раз сейсмическое событие в Иране было зафиксировано 19 февраля – землетрясение магнитудой 4,6 произошло у иранского города Бокан.