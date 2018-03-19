Мужчина с топором устроил дебош в школе на юге Москвы

Полиция задержала мужчину, который устроил дебош в школе в московском районе Восточное Бирюлево, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на столичный главк МВД.

Мужчина, будучи в агрессивном состоянии, зашел в учебное заведение и начал «нарушать общественный порядок», повреждать имущество. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным СМИ, это был пьяный отец одного из учеников, он бил топором по столу охраны.

Злоумышленника удалось задержать. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что более 400 школ в Великобритании получили сообщения с угрозой взрыва. Неизвестный требовал перечислить ему денежные средства.