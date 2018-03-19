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Школы в Сыктывкаре закрываются на карантин

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В школах столицы Коми объявлен карантин. Эту информацию ИА «Комиинформ» подтвердили в нескольких образовательных учреждениях Сыктывкара. 

Занятия приостановлены на период с 20 по 29 марта. В некоторых школах и лицеях обучение детей будет проходить дистанционно. В связи с чем приняты такие меры, в администрации Сыктывкара пока не комментируют. 

В прошлом году грипп и острые респираторные заболевания (ОРЗ) унесли жизни 432 человек, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата. Это также самый низкий показатель с 2010 года. В январе 2018 года смертность продолжила сокращаться. По прогнозам экспертов, в конце марта сезон гриппа в нашей стране закончится. Последствия будут минимальны за счет широкого охвата населения вакцинацией.

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