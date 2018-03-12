Школы Тамбова закрылись на карантин

Все школы Тамбова закрыты на карантин. Занятия не будут проводиться до 19 марта. Сегодня в школы не пошли в общей сложности учащиеся 14 образовательных учреждений. Причина — массовое заболевание детей ОРВИ и гриппом.

В течение этого времени школьники будут находиться на дистанционном обучении. Они будут получать домашние задания через «электронные дневники», сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на городской комитет образования.

В свою очередь региональный Роспотребнадзор передает, что за неделю с 26 февраля по 4 марта в Тамбовской области было зарегистрировано 8 тыс. 214 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это показатель выше почти на 30% показателя предыдущей недели.

Большая часть заболевших — это дети до 14 лет. Массового заболевания в детских садах в Тамбове и области пока не отмечается.

Что касается общей ситуации в регионах РФ, то, по данным Роспотребнадзора, в начале весны зафиксирован незначительный рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Исследование проводилось в период с 26 февраля по 4 марта 2018 года.