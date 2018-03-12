Прямой эфир

Школы Тамбова закрылись на карантин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все школы Тамбова закрыты на карантин. Занятия не будут проводиться до 19 марта. Сегодня в школы не пошли в общей сложности учащиеся 14 образовательных учреждений. Причина — массовое заболевание детей ОРВИ и гриппом.

В течение этого времени школьники будут находиться на дистанционном обучении. Они будут получать домашние задания через «электронные дневники», сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на городской комитет образования.

В свою очередь региональный Роспотребнадзор передает, что за неделю с 26 февраля по 4 марта в Тамбовской области было зарегистрировано 8 тыс. 214 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это показатель выше почти на 30% показателя предыдущей недели.

Большая часть заболевших — это дети до 14 лет. Массового заболевания в детских садах в Тамбове и области пока не отмечается.

Что касается общей ситуации в регионах РФ, то, по данным Роспотребнадзора, в начале весны зафиксирован незначительный рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Исследование проводилось в период с 26 февраля по 4 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор провел более 30 тыс. консультаций по профилактике ОРВИ
Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в Вильнюсе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017