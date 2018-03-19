Древние люди Африки использовали сложные орудия труда

Люди, жившие на территории Восточной Африки 320 тыс. лет назад, использовали в обиходе сложные инструменты, не характерные для раннего палеолита, а также цветные пигменты. К такому выводу пришли антропологи Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне.

В ходе исследования специалисты анализировали артефакты, обнаруженные во время раскопок в регионе Олоргесайли на юге Кении. Первые свидетельства появления на этих землях человека датируются 1,2 млн лет назад. Тога люди применяли каменное рубило в качестве ножа, топора или кирки.

Находки же, попавшие в руки ученых, выглядели как специализированные и тонко сделанные инструменты, возраст которых оценивается в 305–320 тыс. лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал Phys.org. Некоторые из найденных орудий были изготовлены из обсидиана, залежи которого находятся в 90 км от места раскопок. Этот факт указывает на наличие торговли между группами населения Африки.

Кроме того, специалисты определили, что для покраски материала люди использовали марганец и охру, кристаллы которых также были найдены во время археологических работ. Возраст артефактов ученые сумели соотнести с периодом изменения климата в регионе. Именно это стало причиной технологического и социального рывка, подарив людям шанс на выживание.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые обнаружили древнейшие следы ДНК homo sapiens в Африке.