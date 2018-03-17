Российские ученые уничтожили созданный ими астероид
Сотрудники московского физико‐технического института (МФТИ) уничтожили спроектированный ими астероид.
Крупный космический объект, который по легенде угрожал Земле, взорвали при помощи лазера.
Ученым удалось выяснить, что для ликвидации астероида диаметром 200 м понадобится ядерный заряд массой в три мегатонны взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.
По их мнению, после того, как объект будет уничтожен, большая часть его обломков сгорит в атмосфере, а оставшиеся упадут на Землю без каких-либо последствий, сообщает телеканал 360.
Для экспериментов ученые использовали обломки метеорита, который упал в Челябинской области пять лет назад.
По словам специалистов, в ближайшие сто лет к Земле приблизятся свыше 800 потенциально опасных астероидов.