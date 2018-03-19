Структура управления «СТС Медиа» изменилась

Компания «СТС Медиа» объявила об изменениях в структуре управления холдингом. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru в понедельник, 19 марта, функции генерального директора каналов СТС, «Домашний», «Че», CTC Love перейдут управляющей компании в лице ООО «СТС Медиа».

Должность заместителя генерального директора «СТС Медиа» по новым проектам с 19 марта занял гендиректор «Че» Лев Макаров. На новом посту он будет курировать стратегические проекты по развитию бизнеса холдинга в области расширения дистрибуции контента на новые аудитории, анимации, образовательных программ.

Директором «Че» с 19 марта стала Елена Карпенко, ранее работавшая в холдинге «СТС Медиа». Дарья Легони-Фиалко и Кира Ласкари по-прежнему возглавляют телеканалы СТС и CTC Love, а Марина Хрипунова продолжит руководить каналом «Домашний».

Комментируя перестановки в структуре управления холдингом, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов отметил, что изменения обусловлены выходом компании на новый уровень.

«За последние два года нашей команде удалось значительно улучшить финансовые показатели холдинга — это прямой результат принятого нами комплекса мер по перестройке бизнеса компании. Мы изменили подход во многих сферах, от производства собственного контента и продвижения наших продуктов, до развития новых направлений. Лев Макаров имеет уникальный для медиа-рынка опыт именно в части запуска и реализации новых проектов, что, не сомневаюсь, позволит ему показать высокие результаты на посту заместителя генерального директора «СТС Медиа», — отметил Муругов.