Украинские власти не дали проголосовать россиянам на выборах президента РФ

Петр Порошенко, оказывается, лично причастен к недопуску россиян на участки голосования на территории Украины.

Об этом сообщил источник в МИД Украины. Сам Порошенко российские представительства, конечно, не осаждал. Но идею о том, чтобы не пускать граждан России на выборы, поддержал. В день голосования украинские радикалы устроили акции протеста.

Активисты перекрыли все подступы к зданиям российских консульств. Полиция, по давней традиции, вмешиваться не стала. Митинги радикалов прошли в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. В итоге проголосовать смогли только сотрудники посольств и консульств. В МИД РФ действия киевских властей назвали беззаконием. Парламентская ассамблея ОБСЕ призывала Украину одуматься. После того как ничего не вышло, еврочиновники начали разбирательство.

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