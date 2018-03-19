Тайник с радиоактивным веществом на $70 млн обнаружили в Анкаре
Турецкая полиция обнаружила тайник с почти 1,5 кг радиоактивного химического элемента калифорний во время спецоперации в Анкаре, сообщает телеканал NTV.
По его информации, удалось задержать четырех человек, подозреваемых в связи с более крупной преступной организацией.
Сейчас стражи порядка выясняют, кто был заказчиком вещества.
Калифорний — опасное и редкое радиоактивное вещество, используемое в ядерной физике и медицине. Один грамм вещества стоит примерно $4 млн, указывает ТАСС.
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