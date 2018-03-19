Госдолг США вырос до $21,5 трлн

Что-то пошло не так. Госдолг Америки преодолел исторический максимум. Правительство США задолжало своим кредиторам уже $21 трлн.

Трамп в своей инаугурационной речи обвинял Обаму в неразумных тратах. В период президентства Барака Обамы госдолг вырос почти в два раза: с $10,6 трлн до $19,9 трлн.

Трамп обещал ликвидировать госдолг США за восемь лет, но пока справляется не очень. Госдолг за год с небольшим президентства республиканца продолжает расти.

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