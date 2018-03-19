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Ширвиндт рассказал о состоянии госпитализированного Добронравова

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Фото ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Худрук московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о состоянии здоровья госпитализированного актера Федора Добронравова.

«Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. <...> У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», — приводит слова Ширвиндта ТАСС.

Он также добавил, что ближайший спектакль с участием Федора Добронравова «Где мы?», намеченный на 21 марта, будет заменен, а следующий, объявленный на 29 марта, состоится, пишет НСН.

Федор Добронравов играет в Московском театре сатиры с 2003 года и участвует в пяти спектаклях. Также он известен по комедийному скетч-шоу «6 кадров» и сериалу «Сваты».

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