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Российских запасников соберут на военные сборы

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в этом году в понедельник, 19 марта, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок прохождения военных сборов составит до двух месяцев, указ вступает в силу со дня подписания.

«Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — цитирует содержание указа «Федеральное агентство новостей».

Сроки проведения военных сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов РФ, не согласовываются сроки проведения проверочных сборов, их определяет Минобороны.

В минувшем году Путин подписал указ о военных сборах для запасников в апреле.

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