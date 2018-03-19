Болгарские заготовки для Московского кинофестиваля

В Болгарии завершает свою работу 21-й международный «София Фильм Фест». Розданы многочисленные призы, разъезжаются зарубежные гости, а для болгар фестиваль продолжится еще несколько дней и не только в Софии, но и на побережье Черного моря, а также в крупных городах Пловдиве, Бургасе, Варне.

Большой фестиваль для местного населения идет с 7-го по 29 марта и дает возможность посмотреть практически всю болгарскую и значительную часть балканской кинопродукции, а также многие известные произведения мирового (в первую очередь европейского) киноискусства, шансы которых появиться в обычных коммерческих кинотеатрах небольшой страны минимальны.

Как представитель Московского международного кинофестиваля я все это время смотрю болгарские фильмы - и недавно законченные, и еще находящиеся в производстве. Несколько лет назад наша задача была простой. В год в стране делалось всего несколько картин (иногда одна-две), и просмотреть их не составляло труда. Сложнее было найти ленту для награждения. Сейчас ситуация обратная, за год в стране сделано 22 игровых полнометражных фильма, а на интересующей нас стадии work in progress — еще пара десятков, в большинстве своем совместного производства с соседними странами.

Поэтому не удивительно, что во многих категориях победителями оказались болгарские ленты. Главное международное жюри во главе с венгеркой Ильдико Энеди отдало предпочтение фильму «3/4», игровому дебюту режиссера Илияна Метева (совместная постановка с Германией). Илиян Метев получил известность после документальной ленты «Последняя скорая помощь в Софии», которая чем-то напоминает «Аритмию» Бориса Хлебникова, представленную в Софии во внеконкурсной программе «Мастера», как и другие наши знаменитые ленты: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

Жюри Балканского конкурса под председательством моего коллеги Андрея Плахова наградило фильм «Возвышение» Виктора Божинова (Болгария-Македония), а у киноведов фаворитом был «Вездесущий» Илияна Джевелекова, получивший и премию Международной критики ФИПРЕССИ, и приз болгарских критиков. Эта психологическая парабола в свое время нам показалась слишком претенциозной, в отличие от «Радиограмофона» Рузие Хасановой (Болгария-Польша), получившего приз зрительских симпатий, и «Миниатюры для фортепьяно» Елдора Трайкова, признанной лучшим документальным фильмом.

Что касается проектов, то здесь разброс был сильнее за счет разнообразия и идей новых фильмов, и организаций, предлагавших победителям свои бесплатные услуги. Общее впечатление от «Софийских встреч» (так называется деловая платформа фестиваля) – интенсивная творческая жизнь, носящая принципиально открытый международный характер, что в нынешних непростых политических условиях — огромное достижение.

Сложно сказать, насколько интересно удастся представить балканские картины на Московском международном кинофестивале — сроки слишком сжатые, да и наиболее яркие фильмы будут ждать решения Канн. Но ясно, что молодые (и старые) кинематографии восточной Европы и Балканского полуострова заслуживают все более пристального внимания.