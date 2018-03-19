«Роснефть» по итогам 2017 года осталась лидером по объемам добычи

Нефтяная компания «Роснефть» в 2017 году осталась лидером отрасли среди публичных компаний по объему добычи углеводородов и жидких углеводородов.

Компания увеличила добычу нефти на 7,3% — до 225,45 млн т по сравнению с 210,05 млн т в 2016 году. Добыча газа выросла на 2% — до 68,41 млрд куб. м с 67,1 млрд куб. м годом ранее, говорится в сообщении «Роснефти».

Компания показала одну из лучших динамик роста добычи среди мировых «мэйджеров». Total увеличила добычу углеводородов и жидких углеводородов соответственно на 4,7% и 5,9%, ExxonMobil — на 1,7% и 3,5%, Chevron — на 5,2% и 0,2%, Statoil — на 5,2% и 0,7%, Shell сократила добычу углеводородов на 0,1%, а добычу нефти и газового конденсата — на 0,7%.

По итогам 2017 года доля «Роснефти» в добыче нефти в России составила около 41%, а в мировой добыче — 6%.

Как отмечается в сообщении компании, одним из ключевых достижений 2017 года стал опережающий рост добычи нефти «РН-Юганскнефтегаз». По итогам года предприятие увеличило производство нефти на 4,5% — свыше 66,5 млн т, а в IV квартале суточная добыча превысила 190 тыс. т (более 69 млн т в годовом выражении).

Среди других крупных активов, продемонстрировавших рост суточной добычи, отмечены также «РН-Няганьнефтегаз» (+1,6%), «Варьеганнефтегаз» (+0,7%), а также «Самаранефтегаз» (+1,4%). Во многом росту добычи способствуют существующие налоговые стимулы для месторождений с низкопроницаемыми коллекторами.