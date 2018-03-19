Прямой эфир

«Роснефть» по итогам 2017 года осталась лидером по объемам добычи

0
Фото: ТАСС/Коротаев Артем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нефтяная компания «Роснефть» в 2017 году осталась лидером отрасли среди публичных компаний по объему добычи углеводородов и жидких углеводородов.

Компания увеличила добычу нефти на 7,3% — до 225,45 млн т по сравнению с 210,05 млн т в 2016 году. Добыча газа выросла на 2% — до 68,41 млрд куб. м с 67,1 млрд куб. м годом ранее, говорится в сообщении «Роснефти».

Компания показала одну из лучших динамик роста добычи среди мировых «мэйджеров». Total увеличила добычу углеводородов и жидких углеводородов соответственно на 4,7% и 5,9%, ExxonMobil — на 1,7% и 3,5%, Chevron — на 5,2% и 0,2%, Statoil — на 5,2% и 0,7%, Shell сократила добычу углеводородов на 0,1%, а добычу нефти и газового конденсата — на 0,7%.

По итогам 2017 года доля «Роснефти» в добыче нефти в России составила около 41%, а в мировой добыче — 6%.

Как отмечается в сообщении компании, одним из ключевых достижений 2017 года стал опережающий рост добычи нефти «РН-Юганскнефтегаз». По итогам года предприятие увеличило производство нефти на 4,5% — свыше 66,5 млн т, а в IV квартале суточная добыча превысила 190 тыс. т (более 69 млн т в годовом выражении).

Среди других крупных активов, продемонстрировавших рост суточной добычи, отмечены также «РН-Няганьнефтегаз» (+1,6%), «Варьеганнефтегаз» (+0,7%), а также «Самаранефтегаз» (+1,4%). Во многом росту добычи способствуют существующие налоговые стимулы для месторождений с низкопроницаемыми коллекторами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017