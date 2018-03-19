Два человека пострадали при обрушении в шахте в Оренбургской области

Подвесная конструкция обрушилась в шахте на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

ЧП произошло утром в понедельник, 19 марта в 08:05. В результате обрушения пострадали двое шахтеров, в настоящее время они находятся в реанимации центральной районной больницы. Медики оценивают их состояние как стабильное тяжелое. Решается вопрос об эвакуации пострадавших из Гайской ЦРБ в одну из больниц Оренбурга.

Председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков сообщил, что организация окажет помощь пострадавшим, поскольку травмы были получены ими на производстве. Точные суммы выплат станут известны после того, как врачи установят степень вреда здоровью, причиненного пострадавшим. В Ростехнадзоре случившееся расценили как «групповой несчастный случай», для установления его причин создается специальная комиссия.

Следователи начали проверку по факту инцидента, сообщает телеканал «360». В настоящее время шахта работает в штатном режиме, эвакуация персонала не производилась.

Это уже третий инцидент на предприятии в марте текущего года. 6 марта там произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества, никто не пострадал, все горняки были эвакуированы. 15 марта на шахте возникло возгорание погрузочно-доставочной машины, тогда также никто не пострадал, однако персонал также был эвакуирован, сообщает ТАСС.