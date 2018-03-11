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Горняков подняли на поверхность из-за возгорания шахты в Казахстане

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Фото: ТАСС/Вадим Рымаков
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Работники шахты имени Костенко в Казахстане 10 марта были подняты на поверхность из-за возгорания на участке вентиляционной сбойки. В результате никто не пострадал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «АрселорМиттал Темиртау».

Число эвакуированных из шахты работников не уточняется.

В компании добавили, что причины и обстоятельства возгорания «будут выяснены после ликвидации и комиссионного расследования данного инцидента».

В начале февраля сообщалось, что в ЮАР 950 шахтеров застряли под землей из-за отключения электроэнергии.

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