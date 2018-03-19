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Два поезда столкнулись в США

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Фото: Global Look Press/Chris Pietsch
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По меньшей мере четыре человека пострадали при столкновении двух поездов в американском штате Кентукки, сообщает CBS News со ссылкой на данные властей.

В результате происшествия начался пожар, а также случилась утечка неназванного вещества.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее 4 февраля пассажирский поезд Amtrak, направлявшийся из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси. В результате столкновения сошли с рельсов несколько вагонов. В пассажирском поезде из 147 человек пострадали 116, в том числе погибли два члена локомотивной бригады.

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