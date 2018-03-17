Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Пермью

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе станции Мулянка Пермского края. В результате повредилось 200 м железнодорожного полотна, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, с рельсов сошли 19 хвостовых вагонов с газовым конденсатом. Инцидент случился в субботу утром, опрокидывания вагонов не произошло.

ЧП не вызвало задержек движения поездов. По факту случившегося следователи уральского СУСК на транспорте организовали доследственную проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.