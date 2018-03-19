Ялта вошла в топ-3 самых популярных городов России для отдыха с детьми

Крымский курорт Ялта вошел в тройку самых популярных российских городов для отдыха с детьми во время весенних школьных каникул. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В топ-3 самых популярных городов РФ для отдыха с детьми вошли также Санкт-Петербург, возглавивший рейтинг, и Сочи, занявший вторую позицию. На четвертой строчке оказалась Москва, замыкает топ-5 Казань. Популярными у туристов оказались также Анапа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль и Калининград, сообщает сайт kp.ru.

В среднем, туристы бронируют жилье в Ялте на восемь ночей, за проживание они готовы заплатить около 2,4 тыс. рублей ежесуточно. Для отдыха в Сочи в среднем бронируют жилье на 9 ночей и тратят порядка 2,3 тыс. рублей ежесуточно. В Петербурге бронируют жилье в среднем на неделю по цене примерно в 2,5 тыс. рублей. Жилье в Москве оказалось самым дорогим — 2,9 тыс. рублей в сутки, его в среднем бронируют на трое суток. Дешевле же всего оказалось отдохнуть в Анапе — стоимость жилья составляет 2,2 тыс. рублей в сутки. Там путешественники бронируют жилье в среднем на семь дней.

Рейтинг был составлен специалистами сервиса по итогам броней отелей и квартир в период с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в тройку самых популярных туристических городов России в 2017 году.