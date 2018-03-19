Двое погибли при столкновении автомобиля и электрички под Самарой

Два человека погибли в результате столкновения электропоезда с легковым автомобилем в Самарской области. ЧП произошло утром в понедельник, 19 марта, на железнодорожном переезде в Волжском районе.

Сообщается, что водитель Lada Kalina двигаясь в сторону поселка Курумоч, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с проезжающей электричкой. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия, передает «РИА Новости».

В конце прошлого года авария с участием электропоезда и внедорожника произошла в Саратовской области. Водитель авто выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где его протаранила электричка. В результате скончались находившиеся в иномарке женщины 27 и 34 лет, а 30-летний водитель и его 36-летний спутник были госпитализированы.