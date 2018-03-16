Электричка столкнулась с автомобилем в Москве

Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на Белорусском направлении МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

ЧП произошло утром в пятницу, 16 марта в 08:58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово. Водитель легковушки Renault грубо нарушил ПДД и выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся пригородным электропоездом, который следовал по маршруту Усово-Москва. В МЖД рассказали, что машинист электропоезда подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, однако столкновения с машиной избежать не удалось. Автомобиль отбросило на пути.

По данным сайта kp.ru, машина принадлежит одной из лакокрасочных компаний. В результате случившегося водитель выжил, а пассажиры электрички не пострадали.

Железнодорожники смогли убрать машину с путей в 09:33. Тогда же электричка продолжила движение по заданному маршруту. Из-за ЧП три электрички следовали с увеличенными интервалами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что накануне в четверг, 15 марта электрички Белорусского направления МЖД задерживались из-за травмирования женщины на железнодорожных путях.