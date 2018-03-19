Китайская таможня нашла муравейник в багаже пассажира из Эфиопии

Таможенники в аэропорту китайского города Чэнду пресекли попытку ввоза в страну муравейника с живыми муравьями, который был обнаружен в вещах одного из пассажиров, прилетевшего из Эфиопии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Вес завернутых в полиэтиленовый пакет муравьиных гнезд составил 4,4 кг. Контрабанда была найдена у гражданина Китая, который прибыл Чэнду из Аддис-Абебы.

Задержанный признался, что хотел использовать насекомых для приготовления лекарственных настоек.

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