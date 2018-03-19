СМИ сообщили о скорой свадьбе Анджелины Джоли

Анджелина Джоли собралась замуж. Правда, с Брэдом Питтом актриса еще не развелась. Четвертый избранник звезды — таинственный миллионер. Джоли настолько влюблена, что сама сделала предложение счастливчику. Но как его зовут и как он выглядит — никто не знает.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.