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СМИ сообщили о скорой свадьбе Анджелины Джоли

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Фото: Global Look Press/Ferdaus Shamim
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Американская актриса Анджелина Джоли в скором времени выйдет замуж в четвертый раз. Избранником 42-летней голливудской звезды стал британский миллионер.

«Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец. Влюбленная актриса сама предложила пожениться», —цитирует журнал Life&Style слова подруги Джоли. По ее словам, актриса сама настояла на заключении брака.

Как сообщают СМИ, роман Джоли и миллионера продолжается уже больше года. Их познакомила жена Джорджа Клуни Амаль.

Ранее актриса была замужем за актерами Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом.

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