Вертолет с семьей Трампа вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с дочерью и зятем американского президента Дональда Трампа был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Вашингтоне после отказа одного из двигателей.

По данным телекомпании CNN, инцидент произошел несколько дней назад, однако информация в СМИ просочилась только сейчас.

Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, занимающие посты советников президента США, вылетели из Вашингтона в Нью-Йорк, однако вскоре после вылета у вертолета отказал один из двигателей. Пилот решил срочно вернуться в вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана.

Посадка прошла успешно, причины отказа двигателя не приводятся.