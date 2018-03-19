Трамп намерен добиться высшей меры наказания для наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп намерен представить новый план по борьбе с так называемым опиоидным кризисом в стране.

Как сообщил журналистам директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг, в соответствии с планом в том числе будет рассматриваться высшая мера наказания для наркоторговцев.

В 2017 году Трамп распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с наркоманией в стране и присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов.