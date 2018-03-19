Трамп заставил сотрудников Белого дома подписать договор о неразглашении

Американский лидер Дональд Трамп в начале своего президентства обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении, чтобы избежать утечек из администрации критически важной информации.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме, соглашения о неразглашении «были схожи с теми, что подписывались во время [предвыборной] кампании и в период передачи власти». Однако, в отличие от договоров со стандартными обязательствами, период действия новых документов выходил за рамки работы в Белом доме и даже за пределы президентских сроков самого Трампа.

Отмечается, что многие сотрудники подписали договор под давлением экс-главы аппарата Белого дома Райнса Прибэса.