Путин поблагодарил сторонников за поддержку

В ходе митинга-концерта на Манежной площади президент Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку.

«Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны — спасибо вам большое за результат», — сказал действующий президент РФ.

«Все, кто сегодня голосовал — это наша большая общенациональная команда», — сказал он.

По словам Путина он видит в результатах выборов «как минимум, признание того, что сделано за последние годы», Кроме того, он увидел в них «доверие и надежду наших людей».

«Нас ждет успех», — заверил Путин собравшихся.

Владимир Путин также выступил перед волонтерами своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим на этих выборах.