Прямой эфир
Сюжет:

Генконсульство РФ отметило активное голосование на участках в США

0
Фото: ТАSS/Paul Christian Gordon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генконсульство России в Сиэтле зафиксировало активное голосование российских граждан на избирательных участках в США.

«Голосование идет очень активно, к полудню в Сиэтле и Портленде проголосовал 1201 человек», — сообщил генеральный консул РФ в Сиэтле Халит Айсин.

На территории США действует пять избирательных участков по выборам президента РФ — в посольстве РФ в Вашингтоне, в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас), а также в Сиэтле (штат Вашингтон) и в Портленде (штат Орегон).

Ранее посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в дипмиссии в Вашингтоне. Россияне также очень активно голосуют в ходе выборов президента РФ на избирательном участке в нью-йоркском Манхэттене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В штабе Путина первые результаты голосования назвали прекрасными
Генконсул РФ на Кубе отметил высокую явку избирателей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017