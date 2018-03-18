Генконсульство РФ отметило активное голосование на участках в США

Генконсульство России в Сиэтле зафиксировало активное голосование российских граждан на избирательных участках в США.

«Голосование идет очень активно, к полудню в Сиэтле и Портленде проголосовал 1201 человек», — сообщил генеральный консул РФ в Сиэтле Халит Айсин.

На территории США действует пять избирательных участков по выборам президента РФ — в посольстве РФ в Вашингтоне, в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас), а также в Сиэтле (штат Вашингтон) и в Портленде (штат Орегон).

Ранее посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в дипмиссии в Вашингтоне. Россияне также очень активно голосуют в ходе выборов президента РФ на избирательном участке в нью-йоркском Манхэттене.