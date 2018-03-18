Касаткина проиграла в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Дарья Касаткина в двух сетах уступила японской теннисистке Наоми Осаке в финале турнира, проходящего в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 2:0 (6:3; 6:2).

Японке потребовался один час 10 минут, чтобы оформить победу, говорится на официальном сайте WTA.

Позднее в Индиан-Уэллсе состоится финал мужского турнира. Швейцарец Роджер Федерер сразится с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

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