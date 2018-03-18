Теннисистки Макарова и Веснина проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина потерпели поражение в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Встреча против Се Шувэй из китайского Тайбэя и чешки Барборы Стрыцовой завершилась со счетом 4:6, 4:6, передает «Газета.ру».

Ранее россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде, одолев восьмую ракетку мира американку Винус Уильямс.

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